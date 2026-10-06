Противопожарные двери: где они действительно необходимы, а где становятся разумным выбором

Когда речь заходит о противопожарных дверях, многие представляют себе унылые серые конструкции, которые портят интерьер и мешают свободно передвигаться по зданию.
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