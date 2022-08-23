smi.today

3 309 подписчиков

Отец Вовк рассказал о месте службы дочери

Отец Вовк рассказал о месте службы дочери

Подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), но не в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил отец подозреваемой 23 августа РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх