«Провожали закат»: объявивший о расставании муж Нелли Ермолаевой отдыхает за границей с подругой

В конце 2024-го Смагажевский неожиданно объявил о разрыве с Ермолаевой. Звезда «ДОМа-2» была неприятно удивлена откровенностью бывшего.
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