Театр абсурда
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Театр абсурда

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Обыски в домах цыган в Челябинской области: Силовики нашли оружие и боеприпасы

Обыски в домах цыган в Челябинской области: Силовики нашли оружие и боеприпасы

В Челябинской области вновь прошли обыски в домах цыган. Силовики нашли у ромалов оружие и боеприпасы, а также раздали повестки.

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Комментарии
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Н
Николай
Это надо делать по всей России! Эти нахлебники ничего не производят, воровство. обман, мошенничество и наркотики - их доходы, в лучшем случае торгуют! А кто проверял законность их доходов, на которые строят такие дворцы, а налоги они платят, если есть такие доходы???
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15 час.
Леонид Руси
Это госудавство в государстве... Полная конфискация имущества!
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15 час.
Alex Nемо
Обнаружили оружие, наркотики, боеприпасы - надели наручники на всех присутствующих и зарегистрированных в данном помещении - вывезли в направлении островов за полярным кругом. За попытку побега с островов на которых распределили доставленных - расстрел на месте.   Такой должна быть схема действий силовиков в таких ситуациях.  И без разницы в каком регионе или к какой национальной ОПГ (диаспоре) принадлежат владельцы найденного.
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15 час.

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