Обыски в домах цыган в Челябинской области: Силовики нашли оружие и боеприпасы

Это надо делать по всей России! Эти нахлебники ничего не производят, воровство. обман, мошенничество и наркотики - их доходы, в лучшем случае торгуют! А кто проверял законность их доходов, на которые строят такие дворцы, а налоги они платят, если есть такие доходы???

Alex Nемо

Обнаружили оружие, наркотики, боеприпасы - надели наручники на всех присутствующих и зарегистрированных в данном помещении - вывезли в направлении островов за полярным кругом. За попытку побега с островов на которых распределили доставленных - расстрел на месте. Такой должна быть схема действий силовиков в таких ситуациях. И без разницы в каком регионе или к какой национальной ОПГ (диаспоре) принадлежат владельцы найденного.