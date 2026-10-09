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Нижегородская правда

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Более 16 млн рублей потратили на восстановление склона Зеленского съезда

Почти 16,4 млн рублей было потрачено на восстановление склона Зеленского съезда после весеннего оползня.

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