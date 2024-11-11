В Киеве и еще 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, первые сирены включились в 07:46 мск в Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.
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