Британцы сбегают из страны, «не тот Дуров», кто против ударов по России, международный дайджест за неделю

2K прочтений Сегодня Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему бизнес побежал из Британии, какие страны против ударов вглубь России, которые щедро анонсируют на Западе, и как Париж прокололся с «не тем Дуровым» в обзоре новостей за неделю с 26 августа по 1 сентября.
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