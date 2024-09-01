Британцы сбегают из страны, «не тот Дуров», кто против ударов по России, международный дайджест за неделю

2K прочтений Сегодня Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему бизнес побежал из Британии, какие страны против ударов вглубь России, которые щедро анонсируют на Западе, и как Париж прокололся с «не тем Дуровым» в обзоре новостей за неделю с 26 августа по 1 сентября.