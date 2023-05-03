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Спикер МИД России Захарова: президент Зеленский устроил Украине «голодомор XXI века»

Спикер МИД России Захарова: президент Зеленский устроил Украине «голодомор XXI века»

Украинский президент Владимир Зеленский устроил бывшей советской республике «голодомор XXI века». Соответствующую точку зрения выразила Мария Захарова.

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