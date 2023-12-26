Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и просить деньги

В преддверии Нового года заметно увеличилось количество случаев взлома аккаунтов граждан в мессенджерах и социальных сетях мошенниками, которые просили перевести деньги "в долг", передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА "Новости".
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