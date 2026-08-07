Ремастер Wolfenstein, геймплей Swords of Legends, анонс Warrior Cats: Clans of the Forest…

По мотивам серии книг «Коты-воители» выйдет пошаговая ролевая игра Warrior Cats: Clans of the Forest; в SteamDB обновилась страница Wolfenstein (2009), фанаты ожидают анонса ремастера; IGN опубликовала превью Swords of Legends; разработчик-одиночка представил метроидванию про похождения гриба Heart of Mycelium; XBOX планирует ввести аналог «платины» с PlayStation; Devolver Digital вновь станет частной компанией; Ghost Recon Wildlands получила обновление .
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