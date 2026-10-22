В Египте, на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026, «Ростех» показал машину, которая ломает привычную классификацию.
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