В Казахстане стартуют официальные продажи новейших Hyundai Santa Fe. Появились новые подробности

В Казахстане вот-вот начнут официально продавать новейший Hyundai Santa Fe, который предлагается в шести комплектациях с полным приводом, атмосферным мотором или турбированным двигателем по цене от 4 млн рублей на наши деньги.
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