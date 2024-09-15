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Петербургский дневник

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Суд установил, что Галкин* распространял на концертах фейки о спецоперации

Суд установил, что Галкин* распространял на концертах фейки о спецоперации

И вел антироссийскую пропаганду Юморист Максим Галкин* использует свои зарубежные концерты для пропаганды антироссийских идей, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом.

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