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Предложение массовых новостроек в Москве в январе снизилось на 8,5%

Предложение массовых новостроек в Москве в январе снизилось на 8,5%

Сокращение предложения массовых новостроек связано с повышенным спросом в декабре и с тем, что в январе на рынок не вышел ни один проект данного сегмента В январе 2025 года объем экспозиции новостроек массового сегмента в Москве составил 18,6 тыс.

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