Сдюжим эти миллиарды? Астраханская область еще раз подправила рекордные параметры своего бюджета-2024

Вчера на заседании областной думы, которое по распоряжению ее спикера Игоря Мартынова прошло в дистанционном режиме, были поддержаны в двух чтениях изменения в закон о бюджете Астраханской области на 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов.