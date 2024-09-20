Сдюжим эти миллиарды? Астраханская область еще раз подправила рекордные параметры своего бюджета-2024

Вчера на заседании областной думы, которое по распоряжению ее спикера Игоря Мартынова прошло в дистанционном режиме, были поддержаны в двух чтениях изменения в закон о бюджете Астраханской области на 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов.
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