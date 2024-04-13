Лучшие Анекдоты из Питера за 13.04.2024

***** Организм до 25 лет: - Мы немного устали… - Почему? - 56 часов без сна, день ног в качалке, рейв, алкогольная интоксикация, дрался со стаей бродячих собак, переплыл Неву вдоль… Организм после 25 лет: - Мы сейчас сдохнем, все болит… - Почему? - Ты криво лежал во сне, ещё и подушка слишком высокая! ***** Иногда выражение "Мы работаем над вашим вопросом" означает, что он уже в мусорной корзине под рабочим столом.