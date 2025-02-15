США запрашивают предложения Европы по гарантиям безопасности для Киева

США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности для Украины, сообщили оставшиеся инкогнито источники в комментарии, опубликованном 15 февраля в газете Financial Times.
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