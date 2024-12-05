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Названы потери владельца российского спиртзавода после его национализации

Названы потери владельца российского спиртзавода после его национализации

Потери принадлежащей Юрию Шефлеру люксембургской Amber Beverage Group Holding (бизнесмен и ряд его компаний признаны российским судом экстремистским объединением) из-за национализации спиртзавода в Тамбове составили десять миллионов евро.

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