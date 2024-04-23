Московскими оперативниками задержаны подозреваемые в разбойном нападении на Донецкой улице

Сотрудниками полиции ЮВАО совместно с коллегами из Московского уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны трое злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г.
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