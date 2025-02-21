Британцы составили список вкусностей из России, которых миру не хватает

Британский развлекательный сайт Buzzfeed нашел 18 удивительных закусок и напитков, которые есть в России и почему-то отсутствуют в остальных странах (а помог им в этом русскоговорящий редактор Виктор Степанов).
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