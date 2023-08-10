Дипломат Голубовский заявил, что Россия и Китай постоянно обсуждают тему упрощения визового режима

Заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский утром в четверг, 10 августа, сообщил, что Москва и Пекин постоянно обсуждают тему упрощения визового режима.
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