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Дипломат Голубовский заявил, что Россия и Китай постоянно обсуждают тему упрощения визового режима

Дипломат Голубовский заявил, что Россия и Китай постоянно обсуждают тему упрощения визового режима

Заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский утром в четверг, 10 августа, сообщил, что Москва и Пекин постоянно обсуждают тему упрощения визового режима.

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