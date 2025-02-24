«Мы заплатим вам наконечниками копий...»

Мне «Викинги» 1958 года нравятся больше одноимённого сериала 2013 года, но для иллюстрации пойдёт. Лето 991 года в Англии выдалось жарким: флот викингов из 94 кораблей (по некоторым источникам — из 93), скорее всего, под предводительством будущего короля Олафа Трюггвасона (или без единого командования — ясности в этом вопросе нет) подошёл к южной Англии.