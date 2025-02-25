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Владимир Путин: соглашение США и Украины по ископаемым никак не касается России

Владимир Путин: соглашение США и Украины по ископаемым никак не касается России

При этом Москва готова предложить Вашингтону сотрудничество по редкоземельным металлам. Кроме того, Путин сказал, что Россия готова договориться с Америкой о сокращении вполовину оборонных бюджетовРоссийско-американские переговоры по Украине в Эр-Рияде продолжатся сегодня, пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на дипломатические источники.

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