Владимир Путин: соглашение США и Украины по ископаемым никак не касается России

При этом Москва готова предложить Вашингтону сотрудничество по редкоземельным металлам. Кроме того, Путин сказал, что Россия готова договориться с Америкой о сокращении вполовину оборонных бюджетовРоссийско-американские переговоры по Украине в Эр-Рияде продолжатся сегодня, пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на дипломатические источники.