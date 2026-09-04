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"Нива" превратилась в груду металла: в ДТП погибли две женщины

"Нива" превратилась в груду металла: в ДТП погибли две женщины

Днем 3 сентября на 146-м километре дороги Киров — Советск — Яранск в Советском районе столкнулись Kia Sportage и ВАЗ-2121 "Нива".

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