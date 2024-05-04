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Юлия Липницкая: «Главное в работе тренера – постараться дать спортсмену возможность выйти на его максимум. У всех разные данные, разные способности»

Липницкая сейчас работает тренером в академии Евгения Плющенко. – Юлия, что для вас самое главное в работе тренера? – Самое главное – это постараться дать возможность спортсмену выйти на его максимум.

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