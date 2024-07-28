В связи с болезнью Александра Розенбаума его концерт в БКЗ «Октябрьский» в честь Дня ВМФ отменен

Новая дата концерта – 11 сентября 2024 года Как сообщает портал «Культура Петербурга», запланированный на сегодня концерт Александра Розенбаума в БКЗ «Октябрьский» перенесен на осень в связи с болезнью артиста.
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