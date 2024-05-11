Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Голый» конкурсант «Евровидения» из Финляндии заставил россиян благодарить за закрытые границы

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Как известно Россия сегодня отучена от многих мировых мероприятий, в частности от музыкального конкурса «Евровидения».

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