Смертельное ДТП в Белгородской области обернулось уголовным делом

СК завел уголовное дело по факту гибели шести человек в ДТП под Белгородом Следователи завели уголовное дело по факту гибели шести пассажиров автобуса в ДТП в Белгородской области, информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.
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