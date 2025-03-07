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Смертельное ДТП в Белгородской области обернулось уголовным делом

Смертельное ДТП в Белгородской области обернулось уголовным делом

СК завел уголовное дело по факту гибели шести человек в ДТП под Белгородом Следователи завели уголовное дело по факту гибели шести пассажиров автобуса в ДТП в Белгородской области, информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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