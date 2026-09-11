Сотрудник Управление наркоконтроля МВД по Республике Хакасия совместно с представителями Общественного совета провели серию встреч и вебинар о вреде наркозависимости

В рамках комплексной антинаркотической профилактической программы «Жизнь без риска», направленной на формирование у молодежи негативного отношения к незаконному обороту наркотиков, сотрудник Управление наркоконтроля МВД по Республике Хакасия совместно с представителями регионального Общественного совета при МВД по Республике Хакасия провели ряд встреч и вебинар с участием студентов, их родителей и педагогов.
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