В Mortal Kombat 1 нашли секретное бруталити и показали его не видео Датамайнер с ни...

В Mortal Kombat 1 нашли секретное бруталити и показали его не видеоДатамайнер с ником thethiny обнаружил в файлах последнего обновления для Mortal Kombat 1 секретное бруталити Омни-Мэна, первого платного персонажа, а реддитор Mustache нашёл способ активировать его (нужно зажать оба стика во время активации обычного бруталити).