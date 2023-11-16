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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Mortal Kombat 1 нашли секретное бруталити и показали его не видео Датамайнер с ни...

В Mortal Kombat 1 нашли секретное бруталити и показали его не видео Датамайнер с ни...

В Mortal Kombat 1 нашли секретное бруталити и показали его не видеоДатамайнер с ником thethiny обнаружил в файлах последнего обновления для Mortal Kombat 1 секретное бруталити Омни-Мэна, первого платного персонажа, а реддитор Mustache нашёл способ активировать его (нужно зажать оба стика во время активации обычного бруталити).

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