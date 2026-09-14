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Бывший футболист «Ахмата» вспомнил, как Кадыров подарил ему машину

Бывший футболист «Ахмата» вспомнил, как Кадыров подарил ему машину

Бывший футболист «Ахмата» Бернард Бериша вспомнил, как руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил ему машину после матча РПЛ с «Тамбовом».

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