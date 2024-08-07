Краснодар – Ахмат где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 15 августа

В четверг, 15 августа, сыграют Краснодар и Ахмат в пути команде рпл ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Краснодар Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.