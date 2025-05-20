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Возвращается Kia в Россию или нет — неизвестно, но компания зарегистрировала в Роспатенте свой новый логотип

Возвращается Kia в Россию или нет — неизвестно, но компания зарегистрировала в Роспатенте свой новый логотип

Kia зарегистрировала в России свой новый логотип, который компания использует с 2021 года. Согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), товарный знак оформлен для ряда товаров и услуг с исключительным правом до сентября 2034 года.

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