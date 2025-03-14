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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг про выезд СКА: «У нас в Петербурге лучшая арена в мире, 18-й аншлаг подряд, больше 22 тысяч болельщиков приходит. Надо в сравнении увидеть, как дела на Урале»

Сегодня команда обыграла «Сочи» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 18 марта СКА встретится с «Трактором», 20 марта – с «Автомобилистом», 22 марта – с «Торпедо».

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