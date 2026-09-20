Эксперт Умнов: для хорошего сна осенью важны прогулки и соблюдение режима

Осенью у человека могут появляться либо сонливость днём, либо трудности с засыпанием вечером. Кроме того, на фоне меньшего количества солнца нередко возникает дефицит витамина D, а он влияет на настроение и общий энергетический фон человека, что тоже отражается на сне.