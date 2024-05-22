Торговый центр построят в Зеленограде

В Зеленоградском административном округе за счет инвестора возведут торгово-бытовой объект. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.