СМИ: Трамп хочет ввести санкции против Москвы до 1 июня

Со слов источников, американский лидер идет на этот шаг из-за медленного темпа мирных переговоров Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на текущей неделе (до 1 июня).
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