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Царьград

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Кого из артистов пустили на голубой экран: Стали известны ведущие "Новогоднего огонька" 2024

Кого из артистов пустили на голубой экран: Стали известны ведущие "Новогоднего огонька" 2024

Вести "Голубой Огонёк" на канале "Россия" будут шесть артистовТатьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев - станут ведущими "Новогоднего Голубого Огонька" на канале "Россия", об этом сообщает сайт KP.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
А скаких пор хамоватый Губерниев стал артистом..
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14 час.
Николай иванов
Одна фамилия лишняя- Губерниев, как всегд без мыла......
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14 час.

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