Кого из артистов пустили на голубой экран: Стали известны ведущие "Новогоднего огонька" 2024

Вести "Голубой Огонёк" на канале "Россия" будут шесть артистовТатьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев - станут ведущими "Новогоднего Голубого Огонька" на канале "Россия", об этом сообщает сайт KP.