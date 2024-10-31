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"Нехорошая девочка! Надругалась над флагом России и опозорила нашу армию!". К ответственности привлекут 38-летнюю мать школьницы

"Нехорошая девочка! Надругалась над флагом России и опозорила нашу армию!". К ответственности привлекут 38-летнюю мать школьницы

Силовикам остаётся выяснить, кто надоумил ученицу четвёртого класса крымской школы записать постыдный видеоролик и выложить его в сеть.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Штраф 100 рублей? Вы серьезно? Тогда такое будет повсеместно! Построже нужно, очень построже!
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12 час.
Игорь Васиков
Мамаша видимо такая-же &quot;ждунья&quot;. Теперь могут за 100 рублей через жрать западные гранты на правокации!
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12 час.
Игорь Васиков
Через детей
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12 час.

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