Какой сегодня праздник: 9 декабря – День Героев Отечества

Одна из важных памятных дат в России – это День Героев Отечества, который призван отдать дань высочайшего уважения со стороны государства и общества тем, кто совершал поистине самоотверженные, мужественные и смелые поступки во благо Родины.
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