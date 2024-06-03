Калужские яблоки и картофель подорожали

За минувшую неделю в магазинах Калужской области картофель подорожал на 8,54%, а яблоки — на 3,02%, сообщает пресс-служба областного правительстваЗа минувшую неделю в магазинах Калужской области картофель подорожал на 8,54%, а яблоки - на 3,02%.