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Алькарас о выходе в полуфинал в Буэнос-Айресе: «Это лишь второй матч в сезоне, и я очень доволен выступлением»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Душаном Лайовичем в 1/4 финала в Буэнос-Айресе. Испанец обыграл серба 6:4, 6:2 и вышел в полуфинал.

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