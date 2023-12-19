Премьер Ирландии заявил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились высокопоставленным африканским чиновником, заявил, что не верит в скорое вступление Украины в Евросоюз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии