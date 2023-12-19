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Премьер Ирландии заявил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС

Премьер Ирландии заявил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились высокопоставленным африканским чиновником, заявил, что не верит в скорое вступление Украины в Евросоюз.

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