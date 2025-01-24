Рогов: часть гарнизона украинской армии на юге Великой Новоселки полностью окружена

Сейчас идет пошаговая зачистка боевиков Часть гарнизона украинской армии в южной части поселка городского типа Великая Новоселка на западе ДНР попала в полное окружение, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.