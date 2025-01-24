Рогов: часть гарнизона украинской армии на юге Великой Новоселки полностью окружена

Сейчас идет пошаговая зачистка боевиков Часть гарнизона украинской армии в южной части поселка городского типа Великая Новоселка на западе ДНР попала в полное окружение, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии