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Иркутск Сегодня

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В Братске ведутся поиски 42-летнего рыбака, пропавшего на Братском водохранилище

Сотрудники отдела полиции № 2 Межмуниципального управления МВД России «Братское» устанавливают местонахождение Виталия Доманского.

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