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56, 53 и 52 года вместе: как 9 советских актёров сохраняли свои браки

56, 53 и 52 года вместе: как 9 советских актёров сохраняли свои браки

На экране советские актёры легко решались на красивый жест ради любви. В реальной жизни решиться было куда труднее: переезд в чужой город, отказ от роли, годы без большой известности, забота после тяжёлой болезни, возвращение домой после ухода к другой женщине.

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