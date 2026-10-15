Группа «Вис» после отказа арбитража в переносе срока сдачи четвёртого моста через Обь настаивает на наличии договорённостей с Минтрансом РФ о продлении строительства до конца 2027 года и намерена обжаловать решение суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Переговоры? США п...
- ВА «Рыбарь»: в Крымс...
- Дожили: Русским п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым