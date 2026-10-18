В соревнованиях участвовали 30 человек из 10 команд. Победители представят регион на финале в Калуге с 17 по 20 ноября.
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