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Robinhood подала заявку на создание второго венчурного фонда на сумму $200 млн, ориентированного на стартапы YC

Robinhood подала заявку на создание второго венчурного фонда на сумму $200 млн, ориентированного на стартапы YC

Robinhood подала заявку на привлечение до $200 млн. для своего второго публично торгуемого венчурного фонда, предлагая розничным инвесторам доступ к стартапам на посевной стадии и вводя комиссионные сборы, которых не было в первом фонде.

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