Обмен заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами рассматривается по определённому президентам каналу, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Известиям».
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